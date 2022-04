Figlio del direttore Gtt alla guida di un bus senza patente: il dibattito si accende in Sala Rossa e corso Turati

Consiglio d'Amministrazione "caldo" questo pomeriggio alle ore 17 in Gtt, durante il quale si parlerà del caso di Samuele Bonfanti, figlio del direttore generale dell'azienda di trasporto Gabriele, che si è messo alla guida di un bus senza patente. Il caso del 18enne al volante di un mezzo pubblico in via Botticelli è esploso dopo che il video della sua impresa ha fatto il giro sui social: Gtt, per tutelarsi, ha presentato un esposto in Procura.

Ambrogio (FdI): "Non può essere solo la dipendente ad assumersi la responsabilità"

E la consigliera di FdI Paola Ambrogio ha cercato oggi di fare chiarezza in Sala Rossa, presentando una richiesta di comunicazioni. "Sembra sia già stato assunto un provvedimento di sospensione - ha ricordato - che potrebbe portare al licenziamento di una dipendente". A rischiare il posto di lavoro l'autista che ha permesso al ragazzo di guidare il bus. "Di fronte ad un episodio - ha aggiunto l'esponente del partito della Meloni - che ha evidenziato una gravissima mancanza nell’osservanza di norme di legge e di procedure operative e di sicurezza di operatori ed utenti, non può essere un dipendente ad assumersi la responsabilità da solo. Devono essere i vertici a pagare il prezzo più alto di fronte a trasgressioni e gravi leggerezze. Non c’è figlio che tenga”.

"Le colpe dei figli non ricadano sui padri"