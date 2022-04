Moncalieri, continuava a tormentare la ex: arrestato per maltrattamenti

I carabinieri di Moncalieri mercoledì 27 aprile hanno arrestato un uomo, in cura per problemi psicologici, per maltrattamenti in famiglia. Le manette sono scattate in seguito ad un’ordinanza di aggravamento di misura decisa dal giudice.

L’uomo da tempo vessava la sua ex ed era stato denunciato già diverse volte. il tribunale alla fine ha deciso di optare per la custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi un caso analogo si era verificato in zona Borgo Mercato, con un 36enne arrestato perché continuava a pedinare e molestare l'ex fidanzata.

Dopo che la donna ha deciso di denunciarlo, sono scattate le manette. L'uomo ha provato a difendersi sottolineando che i due abitassero a poca distanza, ma non è stata ritenuta una motivazione valida, di qui l'arresto.