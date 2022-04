Emergenza Ucraina, in Piemonte accolti quasi diecimila profughi

Emergenza Ucraina, in Piemonte finora accolti quasi diecimila profughi

Il Piemonte ha accolto finora 9.794 persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto la Regione, che ha messo a punto un Piano straordinario per l'accoglienza, fra l'altro raccogliendo la disponibilità della famiglie a offrire ospitalità nelle proprie case.

3.234 le famiglie torinesi che ospitano profughi

Al momento i nuclei familiari che hanno offerto questa possibilità ai profughi sono 4.877, di cui 3.234 nella provincia di Torino. Ma sono già 8.633 gli ucraini alloggiati presso famiglie piemontesi, mentre 483 sono stati accolti nelle strutture della protezione civile e 678 nei Centri di accoglienza straordinaria.

Oltre 1600 i bambini nelle scuole piemontesi

In tutto sono stati già inseriti nelle scuole del Piemonte 1.617 bambini e ragazzi ucraini. Le scuole ospitanti sono 1.209, quelle che hanno validato la frequenza dei piccoli profughi 665, pari al 55% del totale. Solo a Torino e provincia si trova oltre la metà degli istituti, ben 632, ma con la percentuale di validazione più bassa, il 39%.

La Fondazione Compagnia di San Paolo contribuirà con 700 mila euro attraverso il bando Traiettorie Solidali, lanciato in coordinamento con la Regione. Obiettivo, collaborare al sostegno dei minori e delle loro famiglie, destinando le risorse a soggetti della società civile che siano attivi nell'accoglienza o nel coordinamento dei profughi.