Eurovillage: "Occasione per ripensare l'area verde come luogo per eventi sociali e culturali"

“L’Eurovillage al Valentino è una grande occasione per ripensare all’area verde più importante di Torino come un luogo vivo e attivo in cui sviluppare eventi più o meno grandi e diffusi di carattere culturale, sociale, musicale, ambientale” così i consiglieri della Circoscrizione 8 Noemi Petracin, Enrico Foietta, Dario Pera, in considerazione della manifestazione che si svolgerà al Parco in concomitanza con l’Eurovision.

Per gli amministratori il Valentino dovrà diventare un luogo per i giovani, ma non anche un luogo di cultura e di sensibilizzazione ambientale, “magari utile per la creazione di reti intergenerazionali in cui si potranno sperimentare differenti tipologie progettuali”.

Tuttavia anche loro hanno votato favorevolmente per l’ordine del giorno della Circoscrizione per tutelare meglio il Parco anche in vista di prossimi grandi eventi. “Siamo consci naturalmente del fatto che ci siano anche molti rischi - ma aggiungono -. Il Valentino deve tornare tuttavia a possedere varie vocazioni e pensare di svilupparle insieme Città e Circoscrizione 8, è una grande sfida, anche nell’ottica dello spostamento di parte della Movida dal vicino quartiere di San Salvario. Il Valentino potrà essere un parco per l’utilizzo quotidiano da parte dei residenti e allo stesso tempo per manifestazioni (ben gestite) con la presenza anche di un pubblico numeroso.

Il compito della politica è gestire responsabilmente spazi complessi come il Valentino”.