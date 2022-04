“Devi convivere con me” e costringe l’ex fidanzata a vivere insieme: arrestato

“Devi convivere con me”. Non accettava la fine della relazione e per questo, nonostante un divieto di avvicinamento, si era accasato in pianta stabile a casa dell’ex fidanzata.

Protagonisti di questa vicenda, un uomo di 35 anni di origini romene e una donna di 44 anni, italiana. Lei, vittima di violenze psicologiche e vessazioni, è riuscita a trovare la forza di chiamare il 112 e permettere ai carabinieri di intervenire, ponendo fine al suo incubo.

L’uomo, che si rifiutava di allontanarsi dall’appartamento dell’ex fidanzata, è stato arrestato. La donna, invece, è stata indirizzata presso un centro antiviolenza.