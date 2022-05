Sport, attività ludiche e animazione lungo la Dora per tenere “Aurora in movimento”

Rivitalizzare le sponde della Dora in orario serale attraverso attività sportive, ludiche e di animazione gratuite per tutti i cittadini: è questa la mission del progetto “Aurora in movimento”, ideato da UISP Torino in collaborazione con Associazione Arteria, Balon Mundial e Orizzonti in Libertà ODV nell'ambito del bando Tonite.

Attività sportive, ludiche e di animazione lungo la Dora

I promotori del progetto stanno elaborando un programma di attività sempre più fitto e variegato: si parte il martedì in piazza Borgo Dora, davanti alla scuola Holden, con il basket e la ginnastica total body, per poi proseguire mercoledì nello spiazzo all'angolo tra corso Vercelli e lungo Dora Napoli con biliardino e musica e il giovedì sempre con il biliardino, la danza hip hop e giochi di strada all'angolo tra lungo Dora Savona e corso XI Febbraio in prossimità del Ponte del Carbone. Le attività si svolgono sempre in orario 18.30-20.30, resta da definire il calendario del lunedì.

Obiettivo espansione

L'obiettivo, con la primavera e l'avvicinarsi dell'estate, è quello di espandersi intercettando sempre più persone: “Abbiamo avuto la sfortuna - spiega Matteo Mastorci di UISP – di partire ad ottobre, quando il passaggio in questi luoghi era un po' più limitato. Con la bella stagione speriamo di essere più visibili e raggiungere il nostro obiettivo di creare punti di aggregazione all'interno di spazi residuali della zona. Luoghi dove tutte le persone che frequentano le sponde della Dora, dai bambini agli anziani, possano partecipare giocando, discutendo e stando insieme”.

L'importanza della sinergia

Nello sviluppo di Aurora in Movimento grande importanza è assunta dalla sinergia tra realtà che operano sul territorio: “Il nostro ruolo - commenta Davide Balistreri di Associazione Arteria – è quello di affiancare gli educatori sportivi e non di UISP nell'aspetto ludico ma anche in quello di contatto e aggancio dei ragazzi perché, lavorando qui da quasi 15 anni, conosciamo benissimo il quartiere. Il progetto ha avuto una buona partecipazione ma può crescere, in primavera ci aspettiamo che 'esploda' definitivamente”.