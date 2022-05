Un 'liveblog' per seguire il Festival del Giornalismo Alimentare

Nasce una nuova esperienza di narrazione del Festival del Giornalismo Alimentare, il più importante festival in Italia dedicato esclusivamente alla comunicazione del cibo.

La settima edizione, in programma a Torino il 31 maggio e 1° giugno presso il Centro Congressi Lingotto, sarà infatti raccontata in tempo reale attraverso gli occhi di sei Ambassador, blogger ed esperte di comunicazione gastronomica selezionate per restituire al pubblico un punto di vista live, professionale, critico e qualificato sulla prossima edizione.

Selezionate tra decine di candidati che, nei primi mesi dell'anno hanno risposto all'invito, per questa prima volta sono tutte donne: Federica Lago esperta foodwriter da anni nel mondo della comunicazione gastronomica ( Fb e IG ), Federica Piccoli Designer&Manager di esperienze gastronomiche ( LinkedIn e IG ), Graziella Di Paola narratrice enogastronomica ( IG ), Irene Prandi cooking coach e foodwriter di Stuzzichevole ( Fb e IG ), Rosa Del Gaudo chef e autrice del blog il Folletto Panettiere ospitato da Giallozafferano ( Fb e IG ) e Rosita Tondo, tecnica gastronoma ( Fb e IG ) e autrice del blog Questo mondo è una zuppa . A coordinare la squadra sarà Paola Uberti, comunicatrice di cibo e autrice di Ebook di ricette con la sua società Libricette .

Saranno dunque sei inviate speciali che, attraverso un liveblogging sui propri canali social, affiancheranno la diretta streaming del Festival offrendo non solo un racconto polifonico e trasversale dei temi e degli argomenti più controversi al centro dei panel, ma anche uno sguardo esclusivo sugli eventi off e i laboratori esperienziali organizzati nel corso dei due giorni. Per le FGAAmbassador sarà infatti un Festival totalmente a porte aperte con l'ingresso garantito a tutti i panel, ai laboratori e agli appuntamenti off.