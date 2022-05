Teatro a Canone, spettacolo per bambini a Chivasso: appuntamento per l'8 maggio

Il Teatro a Canone in collaborazione con il Circuito Piemonte Dal Vivo, il Comune di Chivasso ed il Faber Teater, presenta La Stagione Teatrale per bambini, con sei appuntamenti di gruppi e realtà teatrali provenienti dall’Italia e dall’Europa.

L'evento si svolgerà nel Cortile di Palazzo Santa Chiara dietro il Comune di Chivasso, entrata Via S. Marco angolo Via Defendente Ferrari.

Da diversi anni il Teatro a Canone dedica parte della sua attività al pubblico dei più piccoli. Attraverso scuole ed associazioni, organizza laboratori, realizza spettacoli con bambini e rivolti ai bambini. Per la convinzione che sia necessario un teatro inteso terreno di formazione, intercultura, educazione all'arte. Dalla maturazione di queste esperienze nasce l'idea di dare seguito alla rassegna di teatro per bambini, intitolata “Il Paese di Legno” da una poesia di Sergei Esenin, con l'idea di un insieme di spettacoli che sappiano portare in un altro luogo, più vicino ai desideri naturali dei bambini. Anche un teatro può essere un paese di legno: con l'artigianato che offre e perché il palcoscenico può essere immaginato come un'altra città. Nuova, forse.