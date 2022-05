DemoS, Apollonio nuova segretaria regionale: "Solidarietà nel modo di fare politica. Al fianco del Pd, non subalterni"

"Femminile principio ispiratore di buona politica"

Tra i progetti portati avanti in questi anni le "Cucine solidali", dove un gruppo di ristoranti torinesi si è fatta carico del fabbisogno delle mense di carità, in campo prima per il Covid e poi per i profughi ucraini. Attività che in questi anni hanno apportato ad accostare DemoS al mondo cattolico, addirittura alla Democrazia Cristiana. "Qua - replica sorridendo la neosegretaria - non c'è nessuna DC, siamo per il pluralismo religioso".

"Altra questione importante per noi - continua - è il tema del femminile, come principio ispiratore di una buona politica".