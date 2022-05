Monumento all'Autiere ancora transennato, presto partirà il restauro

E' ancora transennato per motivi di sicurezza il Monumento dedicato all’Autiere, in corso Unità d’Italia. Saranno tolti per permettere gli interventi di restauro sull'opera previsti nel progetto di “Restauro monumenti, fontane monumentali ed opere d’Arte contemporanea – bilancio 2020”.

I restauri prevedono oltre ai lavori sul Monumento di corso Unità d'Italia, anche quelli al Monumento a Camillo Benso Conte di Cavour in piazza Carlo Emanuele II e al Monumento a Giuseppe Garibaldi in corso Cairoli.

Il tutto per per una spesa di 500 mila euro. I lavori sono stati affidati all'impresa appaltatrice nel settembre 2021. Come da cronoprogramma si prevede di partire con le opere di restauro sul monumento dedicato a Camilo Benso Conte di Cavour, successivamente i restauratori si sposteranno sul monumento a Giuseppe Garibaldi e infine sul Monumento all’Autiere d’Italia. La consegna lavori è avvenuta il 17 novembre 2021, mentre la fine dei lavori è prevista per il 15 maggio 2023.

L'opera dedicata al corpo degli Autieri è stata realizzata nel 1965 dall’architetto Renato Costa e dallo scultore Goffredo Verginelli in collaborazione con Renato Giannini. Con il tempo sia la parte in bronzo che in muratura si è ammalorata soprattutto per i danni provocati dall’esposizione all’aperto sulle sponde del fiume Po, dall’azione di degrado dell'inquinamento atmosferico, dovuto dal flusso veicolare continuo sul vicino corso Unità d’Italia, ma soprattutto dall’azione della pioggia.

Oggi il monumento è stato messo in sicurezza con puntelli di acciaio per prevenire fenomeni di instabilità e per poter poi lavorare in sicurezza. Gli interventi riguarderanno sia la base in cemento armato, sia il bassorilievo in bronzo. Verrà prima fatta un'analisi dello stato attuale per poi decidere gli interventi specifici.