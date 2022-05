Eurovision: dopo lo "straniero" Achille Lauro oggi è giorno di prove anche per l'Ucraina con la Kalush Orchestra

Continuano i preparativi per l’Eurovision Song Contest. Nell’intensa giornata di prove di ieri, a infiammare il palco è stato soprattutto Achille Lauro con le sue performance spettacolari per “Stripper” che porterà in rappresentanza di San Marino insieme all’amico e collaboratore, il chitarrista Boss Doms. Come già dichiarato dall’artista la sua è una canzone “manifesto di libertà” e promette di essere non solo un’opera musicale ma un vero e proprio show, in perfetto stile Lauro.

Oggi saliranno sul palco del Palaolimpico per la quinta giornata di prove l’Albania, la Lettonia, la Svizzera, la Slovenia, l’Ucraina, la Bulgaria, l’Olanda, la Moldavia, il Portogallo, la Croazia, la Danimarca, l’Austria e la Grecia.

Giorno di prove anche per Kalush Orchestra

Tra questi appunto spicca l’Ucraina con il gruppo Kalush Orchestra che porterà la canzone “Stefania”. Un brano realizzato prima dell’inizio della guerra e dedicato alla madre del front man, Oleh Psjuk: “Non le ho mai dedicato una canzone e non sono sicuro se la nostra relazione è stata davvero così vicina in passato ma so che sicuramente si merita questo pezzo. E’ la cosa migliore che abbia mai fatto per lei”.

La band ha dovuto cambiare la propria missione all’Eurovision Song Contest 2022 nel giro di poche settimane da quando è iniziato il conflitto con la Russia. Sono passati da dover rappresentare il proprio Paese a diventare il volto e la voce della nazionale.

“Stefania” mixa il rap all’hip hop ma mantiene il legame con la musica folk tradizionale dell’Ucraina. Secondo i bookmaker sono ancora in testa per la vittoria che per loro rappresenterebbe un simbolo di chi crede nei propri sogni in tempi di crisi.

La Kalush Orchestra salirà sul palco per le prove verso le ore 13 di oggi.