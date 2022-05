Il "Misantropo" di Moliere in prima nazionale al Carignano con la regia di Leonardo Lidi

In occasione del 400° anniversario della nascita di Molière, il Teatro Stabile di Torino ha chiesto a Leonardo Lidi di mettere in scena Il Misantropo. Lo spettacolo è in scena in prima nazionale al Teatro Carignano fino al 22 maggio. Oltre alla regia, Lidi ha curato anche l'adattamento del testo.

Questo intramontabile capolavoro è un testo che ancora oggi riesce a restituire al pubblico un'analisi implacabile di certe distorsioni sociali, nonché l'allucinata tragedia di un uomo ridicolo, che solo grazie all'amore può sperare di trasformare la propria buia quotidianità. Forse sarà proprio l’amore a farci spegnere il telefono e uscire di casa, ritrovando il piacere dell'incontro. In un mondo di finzioni, di autorappresentazioni, di superficialità e ipocrisie, comprendere la verità dei sentimenti non è un atto indolore, perché, come spiega bene il drammaturgo francese, l'amore non è semplice e trova il suo equilibrio tra egocentrismi e debolezze, tra desideri di attenzione e masochismi, tra sadismo e struggenti dolcezze.

Scrive Lidi: "E se ci fossimo abituati alla 'chiusura'? La convinzione di essere al sicuro solo all’interno delle proprie quattro mura, comodi sui nostri divani di consapevolezza, può generare pericolose derive: se ci passasse la voglia di uscire dalle nostre certezze, se continuassimo a richiedere il cibo pronto alla porta di casa, in orario, senza dover preparare la tavola e senza dover misurarsi con la pazienza di una coda al supermercato? E soprattutto, e se ci stancassimo dell’Altro?".

Oggi pomeriggio al Teatro Gobetti alle 17.30, Lidi e gli attori della compagnia dialogano con Franca Bruera sullo spettacolo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria online su https://www.teatrostabiletorino.it/retroscena. Info tel. 011 5169405