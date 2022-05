Minaccia il vigilante con una mazza da baseball: tensione in un discount di Nichelino

Un normale controllo ha rischiato di trasformarsi in rissa, con tanto di mazza da baseball roteata minacciosamente: nei giorni scorsi solo l'intervento dei carabinieri ha riportato la calma in un discount di Nichelino, dopo che la situazione stava per degenerare tra un cliente e un vigilante.

La guardia giurata aveva chiesto all'uomo di poter controllare la borsa, temendo forse il rischio di eventuali taccheggi, ma questi non l'ha presa bene, sentendosi trattato come un ladro. La discussione è salita di tono, fino a quando l'uomo ha tirato fuori dalla borsa una mazza da baseball, minacciando il vigilante.

Per fortuna sono stati prontamente chiamati ad intervenire i carabinieri, che hanno placato i bollenti spiriti del cliente, sequestrato A quel punto sono arrivati i carabinieri, che hanno calmato gli animi e sequestrato il bastone, accompagnando poi il cliente in caserma.