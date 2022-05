Cosa c'è dietro il palco di Eurovision? Un coro torinese di 715 imprese musicali di cui prendere nota

Ma quando si spegneranno i riflettori dell'Eurovision, cosa rimarrà sul territorio torinese? Un esercito di 715 imprese legate in qualche maniera al mondo della musica, su un totale di 1300 distribuite in tutto il Piemonte. Un comparto che pesa per il 6,6% del tessuto nazionale e che si accompagna a un calendario di eventi - al netto delle restrizioni da pandemia - che vede svolgersi qui circa l’8% degli eventi musicali italiani, mentre più del 20% della popolazione piemontese ha acquistato biglietti per concerti e spettacoli e il 16% va regolarmente a ballare.