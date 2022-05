Niu apre un nuovo flagship store a Torino

Il primo Flagship Store piemontese dedicato esclusivamente ai veicoli NIU apre venerdì 6 maggio in via Pietro Micca 15, a pochi passi da Piazza Castello, nel cuore di Torino. Con i suoi 90mq sarà possibile immergersi nel mondo NIU e grazie alla professionalità del personale si potrà essere guidati alla scoperta della gamma di scooter e monopattini elettrici. Sarà anche possibile ricevere l’assistenza tecnica completa relativa ai propri mezzi ed effettuare test ride su strada.

Lo stile unico, innovativo e futuristico dei veicoli NIU si rispecchia a pieno nel primo store monomarca piemontese. Un ambiente accogliente e moderno in grado di trasmettere tutta l’energia “green” del Brand.

Dopo Milano, Roma, Bergamo e Genova, la scelta di Torino, oltre ad avere una valenza storica per i motori, ha una valenza strategica. Infatti, in base ai dati del 2021, Torino è la città italiana con il maggior numero di auto in rapporto al numero di abitanti. Spostarsi con mezzi elettrici sotto la Mole permette dunque vantaggi sia in termini di qualità dell’aria, sia di viabilità. L’hinterland torinese offre inoltre mete per gite fuori porta facilmente raggiungibili con veicoli a zero emissioni. Non solo. Torino è dal 2008 la Capitale Mondiale del Design. È quindi il palcoscenico ideale per NIU, che è sinonimo di stile, oltre che di sostenibilità, in ogni sua espressione.

Con l’opening torinese l’espansione di NIU nel mercato italiano prosegue dopo un 2021 da record, durante il quale il Brand ha registrato 3.000 unità immatricolate. Questo dato pone NIU in prima posizione nel settore delle due ruote elettriche in Italia e nel mondo.