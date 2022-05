Truffa del folletto, 35enne condannato per una cinquantina di colpi

Con la scusa di una manutenzione si era fatto ridare indietro gli aspirapolvere che aveva poi rivenduto al mercato dell'usato. Un trucchetto che a un 36enne è costata oggi una condanna a due anni e sei mesi, emessa Tribunale di Torino per la cosiddetta truffa del folletto.

L'uomo, ex agente di commercio della nota azienda tedesca, aveva messo a segno una cinquantina di colpi raggirando le persone, soprattutto casalinghe, che si erano fidati della sua parola e del fatto che dopo la revisione gratuita l'elettrodomestico sarebbe tornato indietro come nuovo. Anche perché le donne erano state sue clienti quando avevano acquistato il prodotto, ma non sapevano che l'uomo ormai era stato licenziato. Così gli aspirapolvere sparivano insieme al 36enne e finivano in vendita.

Le vittime dell'inganno, rappresentate dagli avvocati Stefano Bonaudo e Antonio Vallone, si erano costituite parte civile nel processo. L'inchiesta era stata coordinata dal pm Eugenia Ghi.