Design of Today 2.0: dallo Studio Nucleo ad Artefatto, le opere in mostra a Palazzo Martini di Cigala

DESIGN OF TODAY 2.0 è la nuova mostra realizzata da Projec_To, aperta fino al 23 giugno prossimo. Negli spazi di Palazzo Martini di Cigala (Piazza Savoia 7, Torino), la seconda edizione della mostra si concentrerà non solo sull’estetica e sulle forme significanti degli oggetti esposti, ma si allargherà verso un vero e proprio dialogo di contrapposizioni, tra la contemporaneità dell’esposizione e i contorni barocchi delle sale Juvarriane, aperte per la prima volta nel 2021 in occasione di Artissima e della prima edizione di Design of today.

La mostra vede la rinnovata partecipazione di Studio Nucleo e la presentazione di altri quattro nomi noti nel panorama internazionale del design autoprodotto e dell’arte visiva: Emilio Ferro, Studio F, Spinzi, Artefatto.

Negli ambienti di Design of Today 2.0 trova spazio anche la KIMELIOS NFT Lounge, un luogo d’incontro e di scambio per coloro che desiderano entrare nel mondo dell’arte digitale e del collezionismo NFT, e dove poter ammirare le opere degli artisti su schermi LED.