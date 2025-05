Una Torre di Libri torna dov’è nata e per l’anteprima arriva Ranucci di Report

Una Torre di Libri torna in centro paese, vicino al municipio. Il festival letterario e culturale nacque proprio in via Repubblica nel 2008, dove quest’anno ritorna ad offrire incontri con gli autori, concerti e spettacoli da giovedì 10 a domenica 13 luglio.

Organizzata dalla Libreria Claudiana e dall’associazione Diversi Sguardi, Una Torre di Libri aveva poi cambiato sede spostandosi prima nel parco delle betulle (via Roberto d’Azeglio), poi, nel periodo della pandemia, nel cortile della Casa valdese (via Beckwith) e, infine, nel cortile del Liceo valdese: “Ad eccezione di alcuni incontri di apertura del festival, che si sono svolti ancora in via Repubblica, poi la scelta è sempre ricaduta su altri luoghi” ricorda la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

L’idea di cambiare location quest’anno nasce da una necessità: “A causa di lavori di restauro il cortile del Liceo valdese non sarebbe stato disponibile – rivela Allisio –. Riportare il festival proprio nel luogo in cui è nato, comunque, è una buona occasione per riavvicinarlo ai residenti e renderlo più accessibile ai visitatori che non dovranno più cercarlo ma lo troveranno proprio in centro paese”.

La diciottesima edizione di Una Torre di Libri comporterà uno sforzo organizzativo maggiore rispetto agli anni scorsi: “Come accadeva in origine, bisognerà smontare tutte le sere e riallestire la zona dedicata agli incontri il pomeriggio successivo. Solo il palco rimarrà montato al suo posto per tutta la durata del festival, tranne il venerdì che è giorno di mercato” spiega la sindaca. In caso di pioggia gli appuntamenti si svolgeranno invece alla Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo (via Roberto d’Azeglio 10) o al Teatro del Forte (via al Forte 3).

Proprio al Teatro, domenica 8 giugno, alle 15, è prevista l’anteprima del festival con Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’ su Rai3. Per l’occasione verrà annunciato il programma.