Domani sera la Mole si illumina di rosso per festeggiare i 70 anni del Teatro Stabile di Torino

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale condivide con la città l’anniversario dei 70 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 27 maggio del 1955. Quell’anno nasceva il Piccolo Teatro della Città di Torino, nella scia del grande movimento nazionale del teatro pubblico.

Per l’occasione, la sera del 27 maggio, dalle 21.30, la Mole Antonelliana si illuminerà di rosso – il rosso del Teatro Carignano – ed esporrà il logo del TST. Un invito a ricordare che il teatro è storia, ma soprattutto è presente e futuro: un luogo dove la città si specchia, si interroga, si emoziona.

Inoltre, per condividere questa festa col pubblico, tutti i titoli ancora in programma nella stagione 2024/2025 saranno in promozione a 12 euro fino alla mezzanotte del 27 maggio. I biglietti a tariffa ridotta si potranno acquistare in biglietteria oppure online su teatrostabiletorino.vivaticket.it selezionando il prezzo in promozione e inserendo il codice BUON COMPLEANNO TST.