Ponte Isabella chiuso, al parco del Valentino si gira “Cuori 3”

Ciak, sì gira in città. Questa sera, dalle 18 alle 21, il ponte Isabella - tra corso Moncalieri e il parco Valentino - è rimasto temporaneamente chiuso per le riprese della terza stagione di “Cuori”, la fiction di Rai 1 che vede come protagonista Pilar Fogliati.

Le riprese, entrate nel vivo a gennaio, hanno toccato anche il viale Marinai d’Italia che costeggia il Po. Molti i curiosi che si solo affacciati dal ponte per buttare un occhio e scorgere qualche volto famoso. La serie, ambientata in un ospedale torinese negli anni Sessanta (le Molinette), sarà presentata in anteprima a giugno a Riccione.