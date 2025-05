La Notte degli Archivi compie dieci anni: oltre 160 eventi gratuiti a Torino e in tutta Italia

“Dalla parte del futuro” è il tema dell’ottava edizione di Archivissima che si svolgerà dal 5 all’8 giugno negli archivi di tutta la città e non solo.

“La cultura deve proporre una visione, come la politica - commenta Manuela Iannetti, presidente e direttrice di Archivissima - e la riflessione di fondo che Archivissima quest’anno propone agli archivi e al pubblico è che solo accudendo il presente possiamo garantirci un futuro. Per farlo occorre riflettere su cosa siamo stati e come siamo diventati quello che siamo. Sono gli archivi ad aver conservato le idee di futuro che hanno animato la nostra storia, e sono loro che possono raccontarcele nuovamente, aiutandoci a leggere le infinite forme con cui è esistito nella nostra immaginazione di uomini e donne”.

Il 6 giugno la Notte degli Archivi

Momento clou sarà quello del 6 giugno con la Notte degli Archivi che quest’anno giunge alla sua decima edizione. Dal 2020 l’evento coinvolge gli archivi di tutte le regioni italiane. Le adesioni quest’anno hanno segnato un nuovo record: sono quasi 500 le realtà, con sedi in tutte e 20 le regioni italiane, che parteciperanno singolarmente o organizzate nelle 45 reti territoriali o tematiche.

La serata prevede oltre 160 eventi a ingresso gratuito nelle sedi degli archivi su tutto il territorio nazionale: dalle mostre alle presentazioni, dai concerti alle proiezioni, e ancora spettacoli, visite speciali, degustazioni a tema e persino delle escape-room d’archivio.

Il gran finale domenica 8

Archivissima si concluderà domenica 8 giugno conducendo idealmente gli archivi aderenti alla Giornata Internazionale degli Archivi che ricorre il giorno successivo.

L'evento si svolgerà principalmente nella cornice della sede torinese delle Gallerie d’Italia che il pubblico di Archivissima presente agli eventi potrà visitare gratuitamente negli orari di apertura.

Alcuni degli incontri ospitati nel palinsesto, si svolgeranno in collaborazione con altre realtà culturali torinesi e non tra cui: il Circolo dei lettori, la Pinacoteca Agnelli in tandem con la Collezione Maramotti, la Mediateca Rai, La Stampa, Museimpresa, il Museo Nazionale del Cinema - Festival Cinemambiente, il Polo del ‘900, il Museo del Risorgimento.

Gli ospiti più attesi delle tre giornate

Tra gli ospiti delle tre giornate Giuseppe Antonelli, Piero Bianucci, Giulio Casale, Francesco Casolo, Eugenio Cau, Eleonora Cozzella, Annalisa Cuzzocrea, Giancarlo De Cataldo, Donatella Di Pietrantonio, Chiara Gamberale, Fernando Gentilini, Paola Italia, Luca Misculin, Giacomo Papi, Massimo Polidoro, Rosella Postorino, Luca Scarlini, Simonetta Sciandivasci, Emma Talbot, Stefano "Mr Pinky" Tarquini, Pablo Trincia, Paolo Verri, Anna Zafesova e Marco Zatterin.

Tutti gli appuntamenti, come sempre, saranno ad accesso gratuito.

Per info e programma: https://archivissima.it/it