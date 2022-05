Eurovision e tutti gli altri: spettacoli, mostre e gli appuntamenti culturali in città

Mentre la città si anima di eventi musicali per l'Eurovision, anche l'arte guarda alla nuova stagione con nuove mostre ed esposizioni. Anche il teatro prosegue con le sue rassegne, per un intrattenimento culturale a 360 gradi.

IL GRANDE VUOTO

Fino al 4 settembre

Prima mostra del 2022 e prima mostra curata dal neo direttore Davide Quadrio al Museo di Arte Orientale. "Il Grande Vuoto" apre oggi si prepara a stupire il pubblico con un allestimento e dei contenuti molto ambiziosi. "E' un segno chiaro di come vorrei lavorare nel museo" spiega Quadrio. La sua idea è di avere un museo come una piattaforma con tanti aspetti diversi e di creare una serie di occasioni di comprensione delle collezioni. "Capire come possiamo espandere il senso della conoscenza del mondo asiatico".

Info: Mao, via San Domenico 11, www.maotorino.it

DESIGN OF TODAY 2.0

Fino al 23 giugno

La nuova mostra realizzata da Projec_To negli spazi di Palazzo Martini di Cigala, la seconda edizione della mostra si concentrerà non solo sull’estetica e sulle forme significanti degli oggetti esposti, ma si allargherà verso un vero e proprio dialogo di contrapposizioni, tra la contemporaneità dell’esposizione e i contorni barocchi delle sale Juvarriane, aperte per la prima volta nel 2021 in occasione di Artissima e della prima edizione di Design of today.

Info: Palazzo Martini di Cigala, piazza Savoia 7, Torino; http://www.projec-to.com

ROBERTO DALISI

Fino al 30 settembre

Colmare il bisogno di comunità che c’è all’interno della società. È uno dei principali obiettivi che il Circolo del Design si pone si dalla sua nascita. In quest’ottica apre la mostra dedicata alla figura di Riccardo Dalisi e in particolare al suo lavoro di riqualifica del Rione Traiano a Napoli tra il 1971 e il 1974. Curata da Luca Beatrice l’esposizione è la prima che celebra l’architetto e designer partenopeo dopo la sua recente scomparsa il 9 aprirle 2022.

Info: Circolo del Desing, via San Francesco da Paola; https://www.liquidafestival.com/

FUTURES - THREE WORKS

Fino a metà giugno

CAMERA rinnova il rapporto con il territorio lanciando un nuovo progetto per la promozione della giovane fotografia italiana. “Futures” moves to piazza Carlina è un ciclo di mostre personali dedicato all’opera dei talenti selezionati, nel 2020, dall’istituzione torinese nell’ambito del programma europeo Futures Photography. Le mostre verranno ospitate, da maggio ad ottobre negli showroom in piazza Carlina di Maradeiboschie Vanni, per l’occasione partner e sostenitori del progetto di CAMERA curato da Giangavino Pazzola. La prima mostra in programma, Three works, è quella dell’artista Marina Caneve (Belluno, 1988) e rimarrà visitabile tutti i giorni sino a metà giugno.

Info: Maradeiboschie Vanni, piazza Carlina, https://camera.to/

ANIMALI A CORTE

Fino al 16 ottobre

Dagli elefanti alle chiocciole, fino ai grifoni, animali veri e mitologici tornato a Corte per la mostra di arte contemporanea allestita nei Musei Reali. 16 artisti italiani e stranieri che con le loro opere avvicinano il pubblico sia al mondo animale sia a quello dell’arte. Un modo per aumentare la presa di coscienza da parte del pubblico che rientra nella strategia dell’Agenda ONU 2030 e che si inserisce nel progetto più ampio dei Musei Reali tutto dedicato al mondo animale e iniziato a dicembre 2021.

Info: Musei Reali, piazzetta Reale, https://museireali.beniculturali.it/

LIQUIDA PHOTOFESTIVAL

Fino al 29 maggio

Prima edizione di Liquida, il Photofestival curato da Laura Tota all’interno del progetto di Paratissima che come mission principale ha quella di riportare al centro la fotografia contemporanea. Fil rouge dell’esposizione allestita nello spazio di Artiglieria fotografica “Look Beyond”, un invito a guardare oltre la società e il mondo attuale attraverso il mezzo fotografico. Tema analizzato da 20 artisti nazionali e internazionali, alcuni già affermati messi in relazione con altri giovani ed emergenti, tutti selezionati tramite concorsi e poi allestiti nelle diverse sezioni in mostra all'Artiglieria.

Info: Artiglieria, via Verdi 5, https://www.liquidafestival.com/

TEATRO

CHIAMAMI - TELEFONATA PER SINGOLO SPETTATORE

Venerdì 6 e sabato 7 maggio, ore 20.30 e 22

All’interno di una struttura di vetro, l’attrice Annamaria Troisi scrive con un rossetto rosso “Chiamami” e un numero di telefono. Dopodiché rimane sola, in attesa, aspettando la chiamata dell'amatə sotto lo sguardo attento e curioso dei partecipanti. È l’avvio della performance speciale all’interno della stagione Over The Rainbow di Fertili Terreni Teatro, in cui accanto alla cena a cura dal ristorante Safarà (ore 20,30 costo 25 euro) o al dopocena (ore 22, con consumazione 8 euro) chi vuole ha la possibilità di partecipare all'evento interattivo.

Info: San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, www.fertiliterreniteatro.com



CONCENTRICA OPEN SCHOOL

Venerdì 6 e sabato 7 maggio, ore 21

Ultimi due appuntamenti della rassegna che porta il teatro nelle scuole. Questa sera in scena l'Apocalisse tascabile di Niccolò Fettarappa Sandri e Vincenzo Guerrieri, vincitore del Premio InBox 2021, in prima regionale. Domani Assenza sparsa di Pan Domu Teatro, Premio Intransito e Premio Livia Petroni nel 2019.

Info: Liceo Berti, via Duchessa Jolanda 27bis, www.rassegnaconcentrica.net



NATALINO BALASSO

Sabato 7 maggio, ore 21

Attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, porta in scena i migliori brani tratti dai suoi ultimi spettacoli comici. L'evento inaugura ufficialmente il Torino Fringe Festival.

Info: Cinema Teatro Maffei, via Principe Tommaso 5, www.tofringe.it



IMPROMPTU

Sabato 7 maggio ore 21

Il concetto di limite è al centro di questo spettacolo corale degli artisti del primo anno dell’Accademia di Formazione professionale per artista di circo contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo e nuova produzione under 35. I giovani circensi andranno in scena sotto la direzione artistica di Eric Angelier, direttore della scuola Arc en Cirque di Chambery (Francia).

Info: Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco, www.cirkovertigo.comk



LESSICO DI UNA STRAGE 1992/2002

Domenica 8 maggio ore 20

Esiste un “lessico” delle stragi? Sono passati trent’anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e, con questo spettacolo, la compagnia Viartisti Teatro e l'associazione Libera intendono ripercorrere quei tragici avvenimenti per non dimenticare. La regia è affidata a Pietra Selva.

Info: Teatro Perempruner, piazza Matteotti 39, Grugliasco, www.cirkovertigo.com