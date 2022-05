Orbassano, Cosima Roma è la nuova segretaria dello Spi Cgil

La Lega 23 di Orbassano dello SPI CGIL, la categoria dei pensionati della CGIL, di via Roma 17, ha una nuova responsabile. Si tratta di Cosima “Mina” Roma, 64 enne andata in pensione dopo 42 anni di lavoro. Una vita dedicata alla sua passione, la tessitura e la sartoria.

"Io e mio marito – spiega Cosima - abitiamo a Orbassano dal 1982, da quando ci siamo sposati e siamo sempre stati attivi in città. Non mi vergogno di dire che ho solo la terza media e che a 15 anni ho scelto di andare a lavorare in fabbrica. In particolare sono stata una vita alla Hella di Rivalta, storica fabbrica del tessile degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90 e che chiuse dopo la crisi del settore di metà anni ‘90".

Dopo 42 anni di lavoro, Cosima è andata meritatamente in pensione ma li ha maturato la scelta di avvicinarsi al sindacato per rendersi utile, per aiutare gli altri.

"Un ruolo decisivo l’ha avuto il mio vicino di casa e amico Giuseppe Caristia, storico dirigente sindacale e reggente dello SPI di Orbassano prima di me per tanti anni - racconta ancora Cosima - mio marito è sempre stato iscritto alla Fiom, avendo fatto il metalmeccanico per anni, prima alla Riber di Beinasco dove si producevano lavatrici e lavastoviglie e poi in altre piccole fabbriche e officine della zona dopo la chiusura della Riber".

Cosima invece non è mai stata iscritta al sindacato ma dal 2016, dopo che è andata in pensione, la sua scelta è stata chiara: iscriversi all’organizzazione e aiutare gli altri, quelli tra i più soli e fragili di tutti, i pensionati.