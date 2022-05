Torino Bellissima perde un pezzo, la capogruppo della Circoscrizione 6 passa al gruppo Misto: “Continuerò a impegnarmi”

A sei mesi dalle elezioni, Torino Bellissima registra la prima defezione: Roberta Braiato, capogruppo in Circoscrizione 6 della lista civica fondata da Paolo Damilano ha infatti deciso di passare al gruppo misto di maggioranza.



Una prima “delusione” per Torino Bellissima, seconda lista più votata alle elezioni, che se in Comune siede sui banchi della minoranza, in Circoscrizione 6 siede tra i banchi della maggioranza. Ed è da qui che Roberta Braito, pur senza rappresentare Torino Bellissima, continuerà a dedicare le sue energie al quartiere: “Nulla cambia nel mio impegno a lavorare per il territorio con serietà e tenacia sempre”.



Le ragioni della scelta di abbandonare Torino Bellissima? Una visione e un obiettivo differenti rispetto a quelli della lista civica per la quale si era candidata: “Ho sempre cercato di lavorare al meglio per portare risultati sin da quando ero presidente del comitato borgata Villaretto ed è mia intenzione continuare su questa strada oggi nel gruppo misto”.



In Circoscrizione 6 il nuovo capogruppo di Torino Bellissima è Michele Celentano.