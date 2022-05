A Moncalieri, consegnati i riconoscimenti della Guida Tavolozza

L’edizione 2022 della Guida dei Ristoranti della Tavolozza è stata presentata con grande successo ieri nel salone della Famija Moncalereisa di Moncalieri.

Un centinaio di persone hanno partecipato all’evento che ha avuto come protagonista lo scrittore Bruno Gambarotta, che ha intervistato con la consueta ironia e simpatia i ristoratori presenti ed insieme al presidente dell’Associazione dei ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, ha consegnato le targhe ”Custode del Territorio”. Il prestigioso riconoscimento, promosso dal 2015 dall’associazione Ristoranti della Tavolozza è stato assegnato a: Osteria Rabezzana (per l’attività di ristorazione svolta con passione valorizzando la grande tradizione eno-gastronomica piemontese); Beppino Occelli (per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione casearia); Cantina La Fusina di Dogliani (per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola) e la Confraternita dla Tripa d' Moncalè (per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e delle tradizioni gastronomiche).

All’incontro sono stati presenti anche numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale di Moncalieri, fra cui l’assessore alle attività produttive, Angelo Ferrero, che ha portato i saluti e sottolineato l’importanza del settore enogastronomico per l’economia del territorio.

Durante la presentazione sono stati offerti deliziosi assaggi appositamente preparati dai ristoranti presenti, i torinesi Monti, Antiche Sere e Osteria Rabezzana con i moncalieresi Fra Fiusch e Rosa Rossa. Il tutto accompagnato con i vini Arneis dell’osteria Rabezzana e Barbare e Nebiolo della cantina Fusina, e al termine i formaggi di Peppino Occelli e i cioccolatini di Ziccat. Il servizio ai tavoli è stato svolto con competenza e precisione dagli Allievi dell’Istituto Alberghiero Giovanni Giolitti di Torino.