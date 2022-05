Torino, la Circoscrizione 3 celebra l'Europa: dibattito con Fassino e Favaro, mentre ai giardini una panchina si tinge di blu

La Circoscrizione 3 di Torino celebra l'Europa unita con tre giorni di iniziative promosse insieme al Municipio 3 di Milano . " Si tratta di un evento straordinario che connette le due città in una dimensione europea ", spiega il consigliere torinese Marco Titli (Pd). " Un evento non spot, ma l'inizio di un processo di integrazione tra due quartieri delle due più importanti città del nord Italia nel segno dell'Europa proprio in questo tempo di divisioni e di guerra ".

La giornata dell'Europa, come è noto, si celebrerà il prossimo 9 maggio. Il programma di eventi della Circoscrizione 3 inizierà però già a partire da oggi. In particolare, in via Cumiana 15, alle 15.30, ci sarà un dibattito collegato in diretta con il Municipio 3 di Milano concentrato sulla storia e sulle prospettive della costruzione europea. Parteciperanno, da Torino, l'ex sindaco Piero Fassino, l'attuale vicesindaca Michela Favaro e la professoressa Anna Cugno.

Alle 14 ci sarà invece l’inaugurazione di una panchina dipinta con il colore blu della bandiera europea dalla scuola primaria Rita Levi Montalcini all’interno dei Giardini Nicola Grosa, quelli davanti al tribunale e al grattacielo Intesa Sanpaolo. E, infine, una performance musicale di Martina Amadesi e una performance artistica di UISP collegata all’Eurovision Song Contest sempre presso la struttura di via Cumiana.