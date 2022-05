Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio, sull'autostrada A5, in direzione Torino, tra Scarmagno e San Giorgio. Un camion, forse per un errore del guidatore, è andato a schiantarsi all'interno del tunnel, ma per fortuna il conducente ha avuto conseguenze molto limitate.

Ovviamente il traffico sull'autostrada risulta fortemente rallentato: intervenuti sia la Polizia stradale che i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area del sinistro.