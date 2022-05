Chiuso per Eurovision, la rabbia dei passanti di fronte alle transenne che bloccano corso Sebastopoli

Da oggi, infatti, il passaggio tra il PalaIsozaki e il villaggio media è chiuso . Le transenne con la scritta "Città di Torino" non lasciano spazio a interpretazioni. Ma nemmeno le reazioni dei passanti, che si infuriano e non accettano di buon grado la decisione.

Spesso sono anziani (un pochi minuti ne arrivano almeno dieci, alcuni in bici) e l'idea di fare un giro così largo per compiere pochi metri proprio non la mandano giù. "Ma che Paese assurdo", dicono (più coloriti, in realtà) allontanandosi.