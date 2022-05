All’Eurovillage, tutti in coda per ascoltare il concerto dei Negrita: controlli e code al Valentino

Controlli serrati per entrare all’ Eurovillage del Valentino che di conseguenza rallentano gli ingressi delle persone che arrivano per vedere il concerto dei Negrita.

Migliaia di persone si sono messe in coda per entrare nel villaggio dell’Eurovision che per una settimana prevede un programma di concerti gratuiti per coloro che non sono riusciti a staccare un biglietto al Pala Alpitour.