Circolo della Musica: tutti gli appuntamenti in contemporanea con Eurovision

Un maggio denso di appuntamento per il Circolo della Musica di Rivoli. Si comincia in pieno Eurovision mercoledì 11 maggio con "Algiers" e si conclude giovedì 19 maggio con Teho Teardo in “Ellipses dans l’harmonie. Lumi al buio” + Cletus

Il programma

mercoledì 11 maggio ore 21, il Circolo della musica

Algiers

Gli Algiers sono la risposta musicale a questi tempi bui. Una band che non si limita a scuotere i pugni in aria ma prende attivamente una posizione. Sempre molto informati sull’attualità “locale” ma con sedi distribuite in varie parti del mondo – Atlanta, Londra e New York – gli Algiers rifiutano di accomodarsi a sedere per aspettare la rivoluzione, cosa che criticano spesso di molti artisti contemporanei. Infatti, nel loro ultimo disco intitolato The Underside of Power, emerge molto chiaramente un vero e proprio “senso del dovere” a livello internazionale, rintracciabile anche nel disco precedente. La condivisione delle loro esperienze e delle idee di sinistra maturate insieme nel contesto di Atlanta, dove sono stati testimoni in prima persona della pervasività della violenza razziale anche a livello istituzionale, sono il punto di unione che li porterà, nel 2007 e precisamente a Londra, a decidere di fare musica insieme per dare voce alla forte volontà di resistere e lottare contro le ondate paralizzanti e destabilizzanti di frustrazione e disperazione.

giovedì 12 maggio ore 21, il Circolo della musica

Daniel Rossen + Clara Mann

Membro della band indie rock Grizzly Bear, il polistrumentista e cantautore americano Daniel Rossen, annuncia il suo album di debutto solista, You belong there e un tour europeo che toccherà anche l’Italia per un’unica data, giovedì 12 maggio 2022 al Circolo della musica di Rivoli.





martedì 17 maggio ore 21, il Circolo della musica

Sonic Boom

Era dal 1989 che Peter Kember alias Sonic Boom, cofondatore fra l’altro degli Spacemen 3 con Jason Pierce (ora negli Spiritualized), non produceva un album solista. L’anno scorso è uscito All Things Being Equal, per Carpark. Un disco, spiega Kember, fortemente influenzato dalle collaborazioni che lo hanno tenuto impegnato in questi anni, tra cui Panda Bear, Beach House, MGMT, No Joy. Dallo scioglimento degli Spacemen 3, avvenuto nel 1991 a seguito dell’uscita di Recurring, Peter Kember si è dato parecchio da fare, registrando innumerevoli album a nome Spectrum e E.A.R. (Experimental Audio research) e collaborando con artisti del calibro di Stereolab, Yo La Tengo e persino con gli italiani Julie’s Haircut nell’EP N-Waves / U-Waves (2017). Più di tutto, il musicista inglese si è distinto in qualità di produttore, guidando dalla regia gli MGMT nella genesi di Congratulations (di cui questo All Things Being Equal ricorda cromaticamente la copertina), i Beach House in 7, Panda Bear in Tomboy e Panda Bear Meets the Grim Reaper e i Moon Duo (altra legittima legacy degli Spacemen 3, anche se per proprietà transitiva) nell’album-svolta Stars Are The Light. In questo tour italiano Sonic Boom presenterà il suo ultimo live coaudiuvato da un impianto di visuals psichedeliche per quel che si preannuncia un vero concerto lisergico.

giovedì 19 maggio ore 21, il Circolo della musica

Teho Teardo in “Ellipses dans l’harmonie. Lumi al buio” + Cletus

Dopo una lunga attesa riparte il tour di Ellipses dans l’harmonie. Lumi al buio, il nuovo disco di Teho Teardo. Con questo lavoro l’artista intende rappresentare non solamente un omaggio all’Encyclopédie, ma anche una connessione politica con lo spirito dell’Illuminismo, che ha guidato la genesi dell’opera e che torna attuale come una necessità di luce davanti ai nuovi oscurantismi.

I Cletus sono un collettivo musicale strumentale nato ai Docks Dora a Torino nel 1999, che ruota attorno alle composizioni e alle armonie del chitarrista Stefano Danusso accompagnate da un incedere ritmico che guarda all’elettronica minimale europea e alla musica afroamericana. Hanno all’attivo tre dischi e numerosi live sia in Italia che all’estero. I Cletus sono: Stefano Danusso, chitarra, Enrico Allavena, trombone e tromba, Andrea Calabrò, clarinetto alto e soprano, Ivano Larocca, sintetizzatori, Cristiano Lo Mele, chitarra, Gianluca “Cato” Senatore, basso, Paolo Scappazzoni, batteria.