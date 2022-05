Eurovision, sorpresa a Torino: ci sono ancora hotel disponibili. In media si spendono 250 euro a notte

Sold out. Impossibile trovare un albergo o un alloggio a Torino. Prezzi altissimi. Mesi fa erano questi i commenti e la realtà per chi cercava di prenotare una camera di hotel per Eurovision Song Contest. Alla vigilia dell'evento, in programma da domani fino a sabato al Pala Olimpico, la situazione è diversa.

250 euro a notte

Andando su Trivago e mettendo come filtri le date, dal 10 al 14 maggio, sono diverse le occasioni per una coppia che decide di dormire nel capoluogo per assistere alle esibizioni dei cantanti internazionali e locali. Si parte dai 99 euro del Desana Studio, nella via omonima di Barriera di Milano, per poi salire. Chi vuole soggiornare nei capoluogo in questi giorni deve mettere in conto di spendere una cifra media sui 250 euro a notte: la maggioranza delle disponibilità sono infatti tutte nei 4 stelle. L'NH del Lingotto ha delle soluzioni sui 276 euro per un totale di 1.105, mentre dall'altra parte della città Cascina Fossata ha camere a 222 euro.

Posti anche al Jhotel

Stanze libere anche agli NH di piazza Carlina (383 euro a notte) e Santo Stefano (301 euro). Volendo abbinare ai cantanti lo sport, il Jhotel vicino allo stadio Olimpico ha ancora disponibilità. Diverse persone avranno prenotato gli alberghi con mesi di anticipo e poi non sono riusciti a comprare il ticket per Eurovision Song Contest oppure hanno rinunciato al viaggio.

Borio (Federalberghi): "Eurovision ottima vetrina"

"Stiamo accogliendo turisti - dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - e delegazioni che prenderanno parte all’Eurovision". "E’ un bel momento per la città - continua - e si percepisce un clima positivo, per certi versi simile a quello che si respirava in occasione delle Olimpiadi 2006. L’Eurovision Song Contest è un’ottima vetrina e garantirà sicuramente una visibilità e un posizionamento internazionale che speriamo possano generare effetti anche sul lungo periodo, facendo conoscere la città e attirando in futuro flussi di turisti".