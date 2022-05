Telecamere, miss da concorso e le ultras dei Rasmus: si scalda il clima da Eurovision (ed è subito Torino 2006)

Sono un gruppo nutrito, età non proprio verde,a entusiasmo da ragazzine. Si intuisce che non sono italiane, ma il dubbio scompare del tutto quando estraggono la bandiera finlandese e intonano un coro per i Rasmus, gli idoli di casa che difenderanno il loro Paese durante la competizione.

Si scalda il clima da Eurovision nella zona di Piazza d'armi. E un po' si rispolvera l'atmosfera delle Olimpiadi Invernali del 2006. Tifoserie, ma anche volontari in maglia arancione e addetti alla sicurezza che gestiscono il flusso di persone.