Al via il "Maggio Rivolese", sabato in piazza dei Portici si proietta la finalissima di Eurovision

In occasione del " Maggio Rivolese ", che ha in calendario una serie di appuntamenti in grado di soddisfare le famiglie con proposte differenziate, si dà spazio alla musica e sab ato 14 maggio, a partire dalle 21, verrà proiettata sul maxischermo, che sarà installato in piazza «I Portici», la finale di Eurovision Song Contest .

"Finalmente la musica torna ad essere protagonista. E la città di Rivoli non si tira di certo indietro. Abbiamo pensato per l’occasione di installare un maxi schermo nella Piazza “I Portici” per permettere la visione della finale di questo grande spettacolo indimenticabile condotto da nomi di fama mondiale, come la straordinaria Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. E per fare il tifo per Blanco e Mahmood o Achille Lauro e tutti gli altri cantanti in gara. Non c'era modo migliore per dare il via al Maggio Rivolese: tantissimi appuntamenti che uniscono arte, enogastronomia, benessere e tanto divertimento", ha affermato il vice sindaco Laura Adduce.