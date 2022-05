Il 12 maggio Aiello fa tappa al teatro Concordia di Venaria

Ha preso il via la tournée di Aiello. Il cantautore è tornato con tutta la sua energia ad emozionare il pubblico coinvolgendolo con la sua musica.

Dai brani dell’ultimo album “Meridionale” al nuovo singolo “Paradiso”, passando per le canzoni di successo come “Arsenico”, “Ora” e “Vienimi a ballare”.

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour ha già registrato il tutto esaurito per le prime date di Firenze, Milano e Roma, il live di Torino e i due appuntamenti alla Casa della Musica di Napoli.

Giovedì 12 maggio l’artista calcherà il palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale. Dopo un lavoro di grande ricerca e la scrittura di nuova musica, Aiello pubblica il suo nuovo singolo “Paradiso”, un brano che parla degli inizi di una storia, quando l’entusiasmo e la fiducia si scontrano con la paura di farsi del male e il tentativo vano di frenare la corsa del cuore.

A proposito del brano, il cantautore - che ha collezionato oltre 195 milioni di streaming audio video in questi anni - commenta: “Questa canzone racconta dei primi imbarazzi, le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore - forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento”. Aggiunge poi: “Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto: ‘sono in Paradiso’”.