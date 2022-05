Venaria, cambia l'accesso al centro storico: ridisegnata la viabilità

Cambia la viabilità del centro storico di Venaria: con due ordinanze, il Comune ha infatti deciso di sperimentare due modifiche in via Mascia Quirino e via Lamarmora.

Nel primo caso è stato deciso di invertire il senso unico di marcia di via Mascia Quirino, con direzione da via XX Settembre verso via Pavesio, nonché obbligo di arresto per i veicoli provenienti dalla via all'intersezione con via Pavesio.

Per quanto riguarda via Lamarmora, si sperimenterà il senso unico di marcia, con direzione da Via Pavesio verso Via XX Settembre - nonché di nuovi stalli di sosta “in linea”, individuati sul lato numeri civici pari della stessa, in adiacenza al locale marciapiede, sui quali applicare il provvedimento della “Sosta a Pagamento - Zona C+R”.