Festa di San Cassiano e delle Parrocchie 2025, come cambia la viabilità a Grugliasco

Tra divieti di sosta e transito, come cambia la viabilità a Grugliasco

Per consentire lo svolgimento della Festa di San Cassiano e delle Parrocchie 2025 con ordinanza comunale a Grugliasco sono stati istituiti i seguenti provvedimenti:

il divieto di sosta con rimozione forzata

-in piazza Matteotti alta, dal 6 al 15 giugno dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

-nel parcheggio adiacente la chiesa di san Cassiano, lato nord e lato est dal 2 al 17 giugno dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

-nel parcheggio di via Cravero tra via Giustetti e via lupo dal 5 al 15 giugno dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

il divieto di transito

-in piazza Matteotti alta, dal 6 al 15 giugno dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

-nel parcheggio adiacente la chiesa di San Cassiano, lato nord e lato est dal 2 al 16 giugno dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

-in viale Carlo Giustetti, esclusi i residenti, nel tratto compreso con l'intersezione con via Cravero 8esclusa) e il civico 13 dal 5 al 15 giugno dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

-in piazza San Cassiano, esclusi i residenti, dal 5 al 15 giugno dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

-in piazza 66 Martiri dal 5 al 15 giugno dalle 19,00 alle 24,00;

-in via Francesco Cravero, nel tratto tra viale Giustetti e via Lupo, dal 5 al 15 giugno dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

il senso unico di circolazione con direzione ovest-est dal 5 al 15 giugno dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e comunque fino alla fine della manifestazione, in via Francesco Cravero, nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza Giacomo Matteotti e piazza don Luigi Cocco (inversione senso di marcia).