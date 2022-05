Lavoratori nel CdA di Gtt, Lo Russo accelera ma i sindacati frenano: "Serve discussione approfondita"

Sull'ingresso di un rappresentante dei lavoratori nel CdA di Gtt, ipotesi avanzata la scorsa settimana, i sindacati frenano dopo l'accelerazione del sindaco Stefano Lo Russo nell'incontro della scorsa settimana.

I sindacati: "Serve discussione approfondita"

In una nota sottoscritta da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro e Fast Confsal, i sindacati hanno ringraziato il primo cittadino e gli assessori Foglietta e Nardelli per "la disponibilità al dialogo e le dichiarazioni del sindaco". Tuttavia, pur sottolineando come sia "innovativa la proposta di inserire nel nuovo Cda di Gtt un lavoratore, tuttavia crediamo che le condizioni per attuare un percorso di questo tipo debbano essere costruite attraverso un tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali", sottolineando la complessità e "l'attuale realtà dell'azienda Gtt".

I sindacati si sono dichiarati disponibili a proseguire la discussione, mentre il sindaco Lo Russo è parso decisamente più ottimista: "Sono contento sia stata colta l’intenzione dell'amministrazione di aprire una nuova stagione di rapporti con i lavoratori e le loro rappresentanze. Siamo convinti che qualsiasi processo di rinnovamento dell’azienda potrà ottenere il successo solo con un reale coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori".

Lo Russo: "Studieremo le soluzioni migliori"

"A fronte della decisione dei sindacati saranno a questo punto individuate le forme migliori con cui dare attuazione a questo confronto permanente valutando i prossimi passaggi, essenziali per il futuro dell’azienda dei trasporti torinesi”, ha concluso il sindaco di Torino. Entro fine mese è annunciato un nuovo incontro, in attesa che vengano indicato i nuovi vertici di Gtt.