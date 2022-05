L'Eurovillage festival annuale? Lo Russo: "Ce la metteremo tutta, Torino resti capitale della nostra musica" [VIDEO]

Il successo dell’Eurovillage continua e apre, come era prevedibile, alla possibilità di utilizzare l’area del Valentino per un festival musicale annuale da svolgersi in estate.

Dopo l’esibizione dei Motel Connection, il pubblico stesso lo ha chiesto a gran voce al sindaco Stefano Lo Russo che si è impegnato a mettercela tutta. “Vogliamo che Torino resti la capitale della nostra musica” ha annunciato dal palco dell’Eurovillage.

A fare eco alle sue parole è Stefano Pesca, regista della manifestazione che si sta svolgendo al Parco del Valentino: “Dobbiamo impegnarci cittadini, istituzioni e partner a continuare questa esperienza che è nata con l’Eurovision, ma che ora dovrà andare avanti con le sue gambe. Il sindaco ha avuto grande coraggio a concedere quest’area e a permetterci di riempirla di contenuti - e aggiunge - Ieri davanti a 20 mila persone si è impegnato confidiamo che mantenga le promesse”.

Nel frattempo si pensa a come rendere migliore l'evento e a quel tanto auspicato ritorno dei tempi dei Murazzi: “Vorrei fare un doppio palco al posto del secondo maxi schermo, la possibilità di vivere tutta l’area dal Borgo Medievale, a Torino Esposizioni e perché no da mezzanotte in poi anche tutta l’altra parte di Po, sarebbe contributo importante riporterebbe la città ai tempi dei Murazzi, in cui il Po non era solo un fiume ma una via di connessione fra le persone”.