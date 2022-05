Nichelino, si temeva fossero ladri, ma volevano solo dormire nella villetta abbandonata: denunciati

Forse storie come queste capitano spesso, anche altrove, ma i protagonisti hanno commesso l'errore di fare troppo rumore, così i residenti della zona hanno chiamato ad intervenire le forze dell'ordine. Nella notte tra lunedì e martedì in via XXV Aprile, all'angolo con via Miraflores a Nichelino, tre persone sono state identificate e denunciate per aver occupato una villetta abbandonata.

I vicini, vedendo entrare delle persone da una finestra, hanno pensato si trattasse di un tentativo di furto, invece gli agenti hanno subito capito che si trattava di tre sbandati che stavano cercando un rifugio per trascorrere la notte.

Identificati e fatti poi uscire dallo stabile, c'è il sospetto che già altre volte loro (o altri senza tetto) abbiamo utilizzato la villetta come dormitorio, soprattutto durante i freddi mesi invernali.