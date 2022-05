In centinaia alla camera ardente di Eugenio Allegri allestita al Carignano

In centinaia, tra cittadini e persone di teatro, amici, attori, tecnici si sono messi in coda dalle 10 di questa mattina al Teatro Carignano dove è stata allestita la camera ardente di Eugenio Allegri, attore e regista, morto a 66 anni venerdì scorso, noto soprattutto per la ventennale interpretazione in 'Novecento' di Alessandro Baricco.

"Se ne va un genio, uomo di grandissima creatività"

"Con Eugenio scompare un poeta, un amico, un uomo pieno di grazia e molto generoso, aspetto non scontato nel mondo dello spettacolo dove la vanità spesso è sovrana", afferma il direttore del Teatro Stabile di Torino, Filippo Fonsatti. Con lui a rendere omaggio ad Allegri anche il presidente dello Stabile, Lamberto Vallarino Gancia, rappresentanti del Comune e della Regione, attori e amici quali Leo Muscato, Gabriele Vacis, Gabriella Daghero, Sara Bertelà, Mattias Martelli, Antonella Parigi e tanti altri.

"Era semplicemente un genio, un uomo di grandissima creatività, umile e immenso", ricorda Martinelli che con Allegri riportò in scena, con grande successo, 'Mistero buffo' di Dario Fo. "Ricordo di quando eravamo a Londra insieme al Coronet Theatre - dice Martinelli - per raccogliere continue standing ovation per Mistero Buffo. Ma lui anche per Novecento, lo spettacolo che forse più lo consacrò davanti al grande pubblico, e che portò in giro per oltre 2.000 recite. In un giorno era in scena con tutti e due. Un mito per me".

Sarà tumulato nel cimitero di Grugliasco

Dopo la camera ardente al Carignano (l'ultima nel teatro fu 9 anni fa per Gipo Farassino) Allegri verrà portato al Tempio crematorio per poi venir tumulato nel cimitero di Grugliasco, accanto ai suoi genitori. Il funerale sarà strettamente privato, fa sapere la moglie Susanna, illustratrice.