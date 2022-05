Rivoli, una collettiva a scopo benefico alla casa-museo Antonio Carena

C’ è un nuovo spazio espositivo per promuovere l’ arte, a Rivoli : la Dependance nella quale Antonio Carena dipingeva. A partire dal 13 maggio e fino al 5 giugno, la Dependance della Casa Museo Antonio Carena inizia ad essere sede di esposizioni ed ospita le opere di 40 pittori, realizzate con differenti stili e tecniche, donate dagli artisti affinché il ricavato della vendita possa essere d’aiuto ad alcune famiglie ucraine.

Fra gli artisti figurano il Maestro Claudio Giacone e la pittrice Gabriella Malfatti. Le opere potranno essere acquisite ad un costo che è stato uniformato ed uguale per tutte a prescindere dal formato.

Si tratta di un’ iniziativa del Comitato Cittadini di Rivoli, per far fronte all’ esigenza di realizzare un progetto di permanenza autonomo per alcune famiglie.