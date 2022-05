Rissa a bottigliate in Barriera di Milano: un ferito con un coltello

Rissa in strada per il controllo dello spaccio in Barriera di Milano. Ieri pomeriggio una trentina di persone si sono affrontate in via Aosta: una è stata ferita a coltellate. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato tre arresti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine lo scontro è scoppiato tra un gruppo di senegalesi e marocchini, che si sono affrontati a colpi di bottiglie e altri oggetti contundenti. All'origine del diverbio il controllo del territorio e delle piazze di spaccio della zona.