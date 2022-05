Michele Bravi al Colosseo, il Misantropo di Moliere al Carignano: ecco cosa fare nel weekend

ALICE CANTA BATTIATO

Sabato 14 maggio ore 21

Un concerto speciale, pensato per celebrare un tour cominciato l’anno scorso e che ha consacrato Alice come la più grande interprete della musica e delle parole di Battiato. Si esibirà sempre accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli che dirigerà i Solisti Filarmonici Italiani, oggi considerati tra le più importanti ed eccellenti orchestre da camera italiane.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

MICHELE BRAVI

Domenica 15 maggio ore 21

Prima data della tournée primaverile. Un concerto nel quale l’artista presenta il suo repertorio integralmente riarrangiato grazie alla presenza di un quartetto d'archi e al tocco di un arrangiatore del cinema che ha lavorato a famose colonne sonore come quella ‘Dallas Buyers Club’. Tutto per avere un suono acustico, ma al tempo stesso molto narrativo e cinematografico, proprio come nel teatro canzone, un contenitore in cui la musica si amalgama con la prosa.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it



TEATRO