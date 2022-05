Settimo Torinese, una festa per celebrare il parco di via Gioberti e l'impegno del Comitato Rio San Gallo [FOTO]

Una giornata di festa, a Settimo Torinese, per celebrare il parco di via Gioberti. In compagnia dell'amministrazione comunale e del Comitato Rio San Gallo.



"Si tratta di uno dei nostri parchi strutturati, con un Comitato che lo segue da ormai 14 anni e che mostra una grande dedizione - dice la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra -: tenere insieme persone e portare avanti una missione di questo genere non è da tutti e negli anni il parco è cresciuto, anche grazie ai volontari che hanno realizzato la recinzione. Parliamo di un parco molto amato, non solo dai residenti di quella zona".



Tante le strutture che attirano le persone, soprattutto le aree giochi. "Fare volontari richiede tempo, voglia e responsabilità. E noi vogliamo ringraziare tutta l'associazione e il direttivo".



"Con la nuova amministrazione stiamo facendo molte cose e con soddisfazione - commenta Salvatore, presidente del Comitato -, ecco perché questa sera vogliamo festeggiare, per divertirci e ricordare le cose belle che abbiamo fatto e che speriamo di continuare anche in futuro".