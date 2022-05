Il parco del Valentino “spelacchiato” dopo l'Eurovillage

Spente le luci di Eurovillage, si iniziano a mettere sul piatto pro e contro della manifestazione che si è svolta nel parco del Valentino in contemporanea con l’Eurovision Song Contest.

Dopo una settimana di concerti la zona di fronte al palco in cui sono esibiti gli artisti e quella davanti al maxi schermo in particolare sono rimaste pressoché senza manto erboso. Una conseguenza del passaggio di migliaia di visitatori che ogni sera hanno si sono ritrovati nella cornice suggestiva del parco per assistere ai concerti.

Certo, l’erba ricresce, ma per ora i cittadini che frequentano il parco abitualmente si trovano di fronte un parterre "poco verde". E sui social già c’è chi ha sollevato il problema, come il consigliere della Circoscrizione 8 Riccardo Tassone (Pd) che in un post su Facebook ha pubblicato alcune foto aggiungendo: “L’erba, al Valentino, nella zona di fronte al palco, praticamente non esiste più”.

C’è chi difende la manifestazione, che ha portato giovani, turismo e movida in questa zona della città, e chi invece pensa al lato ecologico, preoccupato per il potenziale danno ambientale dell’ospitare eventi di tale portata.

Certo sarà un elemento di cui tenere conto in vista dell’eventualità di riproporre un festival annuale sulla scia dell’Eurovillage. “Mi auguro venga fatta una scelta che si estenda al valutare luoghi più adatti allo svolgimento, valutando la possibilità di un evento diffuso che coinvolga tutta la città - spiega la consigliera di circoscrizione Raffaella Pasquali (M5S) -. L'idea di fare un festival della musica ricorrente mi pare una buona idea, ma senza il traino di Eurovision dovrà essere studiata e pubblicizzata con attenzione”.