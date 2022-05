Anche la Sala Rossa in difesa di Djalali, condannato a morte in Iran

Anche il Consiglio Comunale scende in campo in difesa di Ahmadreza Djalali, ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale di Novara, condannato a morte in Iran. Questo pomeriggio in Sala Rossa, all’inizio della seduta, i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno esposto uno striscione con la scritta “Save Djalali”, tenendo in mano cartelli con la frase “#saveAhmad”. Lo studioso è stato condannato a morte nel 2017 per spionaggio in favore di Israele.