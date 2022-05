Gli studenti lanciano il crowdfunding per il nuovo museo scientifico Meucci

Una campagna di crowdfunding per far nascere il “ Museo delle Scienze Meucci” e dare così una casa al ricchissimo patrimonio della scuola, affinché diventi patrimonio vivo degli studenti e della cittadinanza.

L’iniziativa “Il sentiero delle scienze: museo senza pareti" dell’I.C. Pacchiotti-Revel di Torino – ideata dal prof. Davide Camboni - è stata selezionata nell’ambito di “Donoscuola”, il progetto realizzato da Fondazione CRT, in collaborazione con CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, per promuovere un percorso di formazione e affiancamento delle scuole piemontesi e valdostane sulla raccolta fondi, la cultura della donazione e della solidarietà.