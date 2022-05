Rivalta, al via cantiere da 6 milioni nel condominio Atc grazie agli incentivi del Superbonus 110%

Un cantiere da 6 milioni e mezzo di euro al via grazie agli incentivi del Superbonus 110% rimetterà a nuovo il condominio Atc di via Labriola-via Salvo D’Acquisto a Rivalta . Il complesso edilizio, costruito nel 1979, conta 4 palazzine per complessivi 78 appartamenti tra edilizia sociale e proprietari privati.

La riqualificazione energetica prevedrà la realizzazione di cappotto termico sulle facciate, la coibentazione del tetto, la sostituzione degli infissi e la rimozione delle caldaiette presenti per la realizzazione di un sistema centralizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con contabilizzatori individuali per la regolazione della temperatura e il monitoraggio dei consumi anche da remoto. L’impianto verrà alimentato in forma ibrida anche grazie ai nuovi pannelli fotovoltaici montati sulla copertura degli stabili. Verranno inoltre realizzati interventi di miglioramento sismico locale, a cui si aggiungeranno ulteriori opere edilizie sulle parti comuni (montascale, rampe) per rendere gli edifici maggiormente accessibili anche alle persone con disabilità.

Il tutto, grazie ai benefici fiscali, a costo zero sia per Atc che per i proprietari privati (si tratta infatti di stabili amministrati in regime condominiale dove sono presenti sia appartamenti di proprietà pubblica che di privati, ex inquilini che hanno acquistato “a riscatto”). L’iniziativa porterà ad una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici pari al 65% e a un salto di ben 4 classi energetiche per 2 palazzine – dalla G, la più inefficiente, alla C – e di 3 per le altre – dalla G alla D. Oltre alla riqualificazione degli edifici, Mieci affiancherà i condomini nella gestione e manutenzione integrata degli impianti energetici per un periodo di 10 anni, così da garantire nel tempo prestazioni energetiche ottimali.