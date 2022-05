Torino 2025, ecco il logo dei Mondiali Universitari: "Sfruttare al meglio gli anni che ci aspettano"

Si tratta di Matteo Belletti, 24 anni e fresco ex studente universitario (si è laureato a marzo in Comunicazione), autore della grafica che in anteprima si era mostrato all'Expo si Dubai. "Un evento di questo genere rappresenta una nuova spinta verso l'internazionalizzazione per il nostro mondo accademico - commenta il presidente di Edisu, Alessandro Sciretti - abbinando all'immagine dell'università anche la pratica sportiva, fondamentale per il nostro sistema".