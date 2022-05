Volpiano, minaccia i proprietari di un bar con una scacciacani: denunciato 64enne

Denunciato per minacce e porto d’armi illegale. E’ successo a un 64enne di Volpiano che lunedì entrando in un bar in città ha minacciato i titolari e i clienti con una pistola, in un secondo momento risultata una scacciacani.

Il motivo delle minacce, la musica troppo alta che il locale avrebbe tenuto nel corso del pomeriggio. Dopo gli insulti, ha rimesso la pistola in tasca e si è allontanato dal bar, ma nel frattempo i clienti avevano già chiamato i carabinieri che dopo aver identificato il 64enne, hanno sequestrato la scacciacani.